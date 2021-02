BMW Motorrad | arrivano i gioielli personalizzati

(Di domenica 14 febbraio 2021) BMWItalia ha lanciato una nuova linea di accessori per i suoi clienti. Si tratta di una gamma die dedicati alle leggendarie motociclette delle famiglie GS, R 18 e R nineT. Nell’annunciare la sua nuova collezione, la società ha evidenziato che solitamente un accessorio è come una firma che “rappresenta chi

Una serie di creazioni della linea Nove25 perItalia e la nota realtà artigianale milanese, specializzata in gioielli personalizzati, introducono una collezione di carattere sviluppata dal laboratorio creativo di ...Da questo presupposto e partita l'iniziativa di dodici concessionari della reteItalia che hanno deciso di destinare l'intero premio derivante da un contest interno per acquistare 48 Lim ...BMW Motorrad e Nove25 propongono la nuova collezione di gioielli personalizzati: come fare per sceglierli e acquistarli online.Nuova partnership tra BMW Milano, filiale del BMW Group che offre i servizi di vendita e assistenza per i brand BMW, MINI e BMW Motorrad.