(Di domenica 14 febbraio 2021) Good Smile Company ha annunciato diversi prodotti tra statue e, tra cui alcune basate su2077 e Death Stranding Good Smile Company ha recentemente tenuto una mostra online chiamata WonHobby 32. In questo evento sono stati annunciati vari prodotti tra i quali statue ed action. Tra i migliori annunci, vi sono senz’quelli riguardanti il gaming. Dalla lineaarrivano infattiimmagini disu2077 e Death Stranding. Vediamole insieme nel dettaglio! Annunciata ormai da diverso tempo, labasata su: The Old Hunters si è fatta nuovamente viva. La statua ritraente Lady ...

tuttoteKit : #Bloodborne, Cyberpunk e molto altro: ecco le nuove figure #Figma #Cyberpunk2077 #DeathStranding #GoodSmileCompany… -

Ultime Notizie dalla rete : Bloodborne Cyberpunk

tuttoteK

...è stato il gioco della generazione di CD Projekt Red molto più di quanto non lo sia stato... 9)- Gehrman si unisce alla cacciaè un titolo pieno di momenti memorabili, ...I più letti adesso2077, a CD Projekt non ne va bene una: un gigantesco murales in Brasile è illegale e arriva la multa I guai per la compagnia sembrano non avere fine.in ...Tra i vari annunci di Good Smile Company vi sono figure della linea Figma basate su Bloodborne, Cyberpunk 2077 e Death Stranding ...Il discorso retrocompatibilità è un argomento nuovo da affrontare in casa Sony data l’implementazione, mai vista su PlayStation prima d’ora, di un sistema così massiccio per far sì che ...