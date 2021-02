Biathlon | Tiril Eckhoff ancora regina nell’inseguimento dei Mondiali di Pokljuka 2021 Strepitoso 4° posto per Wierer

Leggi su oasport

(Di domenica 14 febbraio 2021) L’inseguimento femminile deidisorridonoalla norvegese, capace di bissare il successo di ieri e laurearsi campionessa del mondo per la terza volta in carriera. Una prova condotta dall’inizio alla fine sostanzialmente in testa nonostante i due errori al tiro, dove l’unica avversaria capace di starle vicino è stata la francese Anais Chevalier-Bouchet, la quale ha però mancato un bersaglio di troppo nella serie finale e si è dovuta accontentare del bronzo, terminando a 33? dalla testa e dietro anche a Lisa Hauser. L’austriaca, complice il 19/20 al tiro e un passo sugli sci da vera prima della classe, ha rimontato e chiuso a 17?, regalando all’Austria la prima medaglia iridata della storia in campo femminile. ...