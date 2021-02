Biathlon, Coppa del Mondo maschile 2020/2021: classifica aggiornata dopo inseguimento Pokljuka (Di domenica 14 febbraio 2021) La classifica generale della Coppa del Mondo maschile 2020/2021 di Biathlon aggiornata dopo l’inseguimento iridato di Pokljuka di domenica 14 febbraio. Il norvegese Johannes Boe conserva il pettorale giallo, incrementando sui connazionali Laegreid, Tarjei Boe e Dale. Emilien Jacquelin, vincitore di giornata sale al sesto posto, subito alle spalle del compagno di squadra Fillon Maillet. Seguono gli svedesi Samuelsson e Ponsiluoma, nono l’azzurro Lukas Hofer, mentre lo sloveno Fak chiude la top 10. Più arretrati gli altri azzurri, con Bormolini e Windisch che rimangono nei primi 40. Di seguito la graduatoria generale aggiornata. I RISULTATI DELL’inseguimento DI ... Leggi su sportface (Di domenica 14 febbraio 2021) Lagenerale delladeldil’iridato didi domenica 14 febbraio. Il norvegese Johannes Boe conserva il pettorale giallo, incrementando sui connazionali Laegreid, Tarjei Boe e Dale. Emilien Jacquelin, vincitore di giornata sale al sesto posto, subito alle spalle del compagno di squadra Fillon Maillet. Seguono gli svedesi Samuelsson e Ponsiluoma, nono l’azzurro Lukas Hofer, mentre lo sloveno Fak chiude la top 10. Più arretrati gli altri azzurri, con Bormolini e Windisch che rimangono nei primi 40. Di seguito la graduatoria generale. I RISULTATI DELL’DI ...

