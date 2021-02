Benedetta Rossi in love: la sorpresa di San Valentino del marito Marco (Di domenica 14 febbraio 2021) Mattinata piena di colpi di scena per Benedetta Rossi, la cuoca più amata d’Italia. Suo marito Marco, infatti, ha qualcosa da farsi perdonare. Ecco tutto quello che è successo. La sorpresa di Marco a Benedetta Lei è la cuoca più amata dagli italiani: divenuta la più seguita sui social, in tv e nelle librerie. Benedetta Rossi, spesso, dal suo account Instagram ufficiale ci lascia entrare nella sua vita privata. In particolar modo nel dietro le quinte dei suoi seguitissimi video, del rapporto con suo marito Marco Gentili. E proprio quest’ultimo, stamane nella giornata di San Valentino ha avuto qualcosa da farsi perdonare. Attraverso le stories Instagram abbia potuto ... Leggi su solonotizie24 (Di domenica 14 febbraio 2021) Mattinata piena di colpi di scena per, la cuoca più amata d’Italia. Suo, infatti, ha qualcosa da farsi perdonare. Ecco tutto quello che è successo. LadiLei è la cuoca più amata dagli italiani: divenuta la più seguita sui social, in tv e nelle librerie., spesso, dal suo account Instagram ufficiale ci lascia entrare nella sua vita privata. In particolar modo nel dietro le quinte dei suoi seguitissimi video, del rapporto con suoGentili. E proprio quest’ultimo, stamane nella giornata di Sanha avuto qualcosa da farsi perdonare. Attraverso le stories Instagram abbia potuto ...

InFondoAllAnima : @alebisix Ecco qui. È davvero di Benedetta Rossi ?? - Marcoodottavi : Meme del domino: Un uomo mangia un pipistrello in Cina, mia madre che parla solo di Benedetta Rossi. - InFondoAllAnima : Benedetta Rossi chi!??? - generacomplotti : #fakeNews Benedetta Rossi ha fatto un video che dimostra che il #Coronavirus è stato creato dalla Lazio per non spi… - zazoomblog : Torta dolce di patate e cioccolato la ricetta Fatto in casa per voi di Benedetta Rossi - #Torta #dolce #patate… -