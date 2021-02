Belen Rodriguez dopo l’annuncio della gravidanza torna in tv: ecco dove la vedremo (Di domenica 14 febbraio 2021) Belen Rodriguez negli ultimi mesi è stata costantemente al centro del gossip per via della sua presunta gravidanza. La showgirl, dopo aver messo un punto ‘definitivo’ alla sua storia con Stefano De Martino, sembra che adesso abbia ritrovato la felicità al fianco di Antonino Spinalbese. Tra la conduttrice e l’hair-stylist pare sia stato un colpo … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 14 febbraio 2021)negli ultimi mesi è stata costantemente al centro del gossip per viasua presunta. La showgirl,aver messo un punto ‘definitivo’ alla sua storia con Stefano De Martino, sembra che adesso abbia ritrovato la felicità al fianco di Antonino Spinalbese. Tra la conduttrice e l’hair-stylist pare sia stato un colpo … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Notiziedi_it : Belen Rodriguez conferma: ‘Sono incinta, sento che sarà una bambina’ - zazoomblog : Belen Rodriguez ritorno lampo in TV: dove la vedremo - #Belen #Rodriguez #ritorno #lampo - ma7moudshatat : Che ne pensate di belen Rodriguez? — Non la conosco - _fairy_tae : @_dorkyeom_ @ChoiDaisy17 E IO SONO BELEN RODRIGUEZ - zazoomblog : Belen Rodriguez incinta mostra la pancia fisico scolpito in gravidanza (FOTO) - #Belen #Rodriguez #incinta #mostra -