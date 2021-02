Beautiful anticipazioni | Ridge si consola con Shauna

(Di domenica 14 febbraio 2021)- Thorsten Kaye e Denise Richards La rottura tra(Thorsten Kaye) e Brooke (Katherine Kelly Lang) è ormai ufficiale a: lui ha lasciato la loro casa e si appresta a passare la festa del Ringraziamento da Eric (John McCook), dove ci sarà anche(Denise Richards). La donna gli è sempre più vicina e, palesemente innamorata di lui, gli offre conforto. Quinn (Rena Sofer), che li vede baciarsi, sembra felice di questo nuovo legame, ma teme chenon abbia dimenticato Brooke e avvisa l’amica, come si evince dalleche seguono.da lunedì 15 a domenica 21 febbraio 2021 Hope confessa a Liam di non aver avvertito la polizia dopo l’incidente causato a Thomas. Steffy affronta Thomas senza ...

puntatadi lunedì 15 febbraio 2021 : Thomas è sicuro che ci sia ancora una speranza per un futuro con Hope, così come per Steffy con Liam. Il ragazzo, insieme a Hope, annuncia ...: dopo Brooke anche Hope è costretta a confessare E' il momento della verità, Thomas si è rivelato e la prima a "rimetterci le penne" è stata Brooke, costretta a confessare a ...La rottura tra Ridge (Thorsten Kaye) e Brooke (Katherine Kelly Lang) è ormai ufficiale a Beautiful: lui ha lasciato la loro casa e si appresta a passare la festa del Ringraziamento da Eric (John McCoo ...Nelle puntate del 15-20 febbraio di Beautiful Ridge bacia Shauna, mentre Wyatt decide di non sposare più Sally.