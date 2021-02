Beautiful anticipazioni | Ridge non perdona le Logan ma Thomas ha un piano

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 14 febbraio 2021) Tra Shauna edopo l’allontanamento che c’è stato con Brooke, potrebbe succedere qualcosa? Leper la puntata didi domani, 15 febbraio 2021, ci rivelano quello che accadrà nell’appuntamento del lunedì. Shauna oltre a stare vicina a, si mostra anche ottima massaggiatrice e sa come giocare le sue carte. Tra i due si crea un feeling molto molto particolare…Brooke riflette su quello che è successo con. Il Forrester non puòre in nessun modo quello che Hope ha fatto ma non per l’incidente in se ma perchè non ha raccontato nulla al padre della persona che credeva fosse morta. E ben più grave è l’atteggiamento di Brooke che è sua moglie e avrebbe dovuto dirgli davvero tutto. Ma vediamo che cosa succederà nella puntata di ...