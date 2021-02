Basket | Olimpia Milano conquista la Coppa Italia Pesaro ‘dominato’ in finale

(Di lunedì 15 febbraio 2021) L’ha vinto ladiin. Datome il miglior realizzatore della sfida.– L’ha vinto ladi. Settimo trionfo per gli uomini di Messina che, al Mediolanum Forum, hanno dominato controcon il risultato di 87-59. Una partita molto difficile per i marchigiani. Un primo quarto equilibrato, con i lombardi che sono andati a riposo con sei punti di vantaggio. Il cambio di passo è avvenuto nel secondo e nel terzo tempo con parziali di 48-21 e 74-36. Negli ultimi dieci minuti Datome e compagni hanno controllato con tranquillità il match. ...

... una mazzata tremenda per gli uomini di Repesa che da quel momento hanno assistito all'assolo dell', che ha chiuso il primo tempo sul 48 - 21 e nella ripresa ha toccato il massimo vantaggio ...Datome con 15 punti, di cui 12 nel secondo quarto, Punter con 13 e LeDay con 11 sono i protagonisti per l'. Citazione speciale per Sergio Rodriguez , oggi 8 assist e in semifinale 22 punti e 9 ...L'Olimpia Milano ha vinto la Coppa Italia di basket. Pesaro 'dominato' in finale. Datome il miglior realizzatore della sfida.I biancorossi, guidati da Gigi Datome (nominato MVP della competizione), hanno preso il largo con un 16-0 nel secondo quarto e non si sono più voltati indietro ...