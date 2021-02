Basket, Final Eight Coppa Italia 2021: l’Olimpia Milano domina anche la finale con Pesaro (Di domenica 14 febbraio 2021) l’Olimpia Milano domina anche la Finale e alza la sua settima Coppa Italia. L’ultimo atto della Final Eight 2021 è un monologo milanese, con la Carpegna Prosciutto Pesaro che resiste un quarto, prima di crollare per 87-59. Una vittoria mai in discussione per la squadra di Ettore Messina, che ha mostrato in questo momento di essere di un livello troppo alto per le altre avversarie in Italia. Una prova di forza veramente schiacciante per l’Armani Exchange, che centra il secondo titolo della sua stagione dopo la SuperCoppa. Gigi Datome è il miglior marcatore di Milano con 15 punti. In doppia cifra vanno anche LeDay (13), Punter (13) e ... Leggi su oasport (Di domenica 14 febbraio 2021)lae e alza la sua settima. L’ultimo atto dellaè un monologo milanese, con la Carpegna Prosciuttoche resiste un quarto, prima di crollare per 87-59. Una vittoria mai in discussione per la squadra di Ettore Messina, che ha mostrato in questo momento di essere di un livello troppo alto per le altre avversarie in. Una prova di forza veramente schiacciante per l’Armani Exchange, che centra il secondo titolo della sua stagione dopo la Super. Gigi Datome è il miglior marcatore dicon 15 punti. In doppia cifra vannoLeDay (13), Punter (13) e ...

