Barcellona-Paris St. Germain: formazioni, quote, pronostici. Neymar assente al Nou Camp (Di domenica 14 febbraio 2021) Barcellona-PSG non ha bisogno di particolare presentazioni, è una partita che promette gol, spettacolo e tantissime emozioni; eppure gli ulteriori motivi di interesse che suscita questa sfida sono così tanti che meritano di essere citati, anche se il più grande, il ritorno di Neymar al Nou Camp, non sarà possibile per un infortunio del brasiliano.

