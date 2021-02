Barbara D'Urso ospite di Mara Venier a Domenica In? Fan senza parole, ma c'è una sorpresa (Di domenica 14 febbraio 2021) sorpresa a : l'ospite di è insieme al suo celeberrimo direttore della Fotografia? Il colpo d'occhio può raggirare anche i più attenti, merito del puro talento di , imitatore. Era già successo in ... Leggi su leggo (Di domenica 14 febbraio 2021)a : l'di è insieme al suo celeberrimo direttore della Fotografia? Il colpo d'occhio può raggirare anche i più attenti, merito del puro talento di , imitatore. Era già successo in ...

Mario8863 : RT @Trash___Boy: L'imitazione pazzesca di Vincenzo De Lucia nei panni di Barbara D'Urso. #DomenicaIn - grafentimo : RT @guffanti_marco: Andate su youtube e godetevi qualche intervento di #Draghi. Capisco che un mediocre come Conte possa essere popolare n… - BITCHYFit : Mara Venier ospita Barbara d’Urso a Domenica In: l’imitazione di Carmelita - leggoit : #DomenicaLive, Claudio Villa e lo scoop sui figli segreti: lite in studio da Barbara D'Urso - leggoit : Barbara D'Urso a Domenica In da Mara Venier, ma è l'imitazione di Vincenzo De Lucia -