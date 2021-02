Avvistati cani blu in Russia: nessuna bufala, ecco la spiegazione (Di domenica 14 febbraio 2021) Sono stati Avvistati cani blu in Russia, e qualcuno ha subito pensato ad una bufala. Purtroppo è tutto vero, come attestato anche dal portale di informazione ‘tgcom24.mediaset.it‘. Le immagini arrivano da Dzerzhinsk, cittadina della regione di Nizhny Novgorod, ed appaiono quasi fiabesche, anche se in realtà di magico non c’è proprio niente. La spiegazione per i cani blu in Russia potrebbe essere relativa ad un’eventuale contaminazione degli animali, venuti a contatto con una fabbrica chimica abbandonata da circa sei anni per fallimento, da cui la nuance alquanto insolita del loro manto (pensavamo di averle viste tutte, ma questa cosa dei cani colorati di blu ancora ci mancava). A lanciare l’allarme è stato il curatore fallimentare, che avrebbe ... Leggi su optimagazine (Di domenica 14 febbraio 2021) Sono statiblu in, e qualcuno ha subito pensato ad una. Purtroppo è tutto vero, come attestato anche dal portale di informazione ‘tgcom24.mediaset.it‘. Le immagini arrivano da Dzerzhinsk, cittadina della regione di Nizhny Novgorod, ed appaiono quasi fiabesche, anche se in realtà di magico non c’è proprio niente. Laper iblu inpotrebbe essere relativa ad un’eventuale contaminazione degli animali, venuti a contatto con una fabbrica chimica abbandonata da circa sei anni per fallimento, da cui la nuance alquanto insolita del loro manto (pensavamo di averle viste tutte, ma questa cosa deicolorati di blu ancora ci mancava). A lanciare l’allarme è stato il curatore fallimentare, che avrebbe ...

klaretta2006 : RT @Bufalenet: Stanno girando per Internet delle foto di cani blu in Russia. #analisiincorso #caniblu #fiume #india #magazzino #russia #vko… - Bufalenet : Stanno girando per Internet delle foto di cani blu in Russia. #analisiincorso #caniblu #fiume #india #magazzino… - RobertoTom60 : » Un mondo di misteri: Cani randagi blu avvistati in Russia, mistero nella remota regione di Nizhny Novgorod… - FranzPeppe : RT @infoitesteri: Cani randagi blu avvistati in Russia, mistero nella remota regione di Nizhny Novgorod - lillydessi : I cani più dolci avvistati per le strade di Milano - Sputnik Italia -