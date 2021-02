Auto, l’Alfa Romeo Spider Irvine messa all’asta da Lady Gaga (Di domenica 14 febbraio 2021) Ci sono Auto che segnano un'epoca. Uno di queste è l’Alfa Romeo Spider Irvine che prende il nome dall'ex pilota di F.1 che l'ha acquistata. Lady Gaga, la nota cantante con la passione per la moda, ha anche ottimi gusti per quanto riguarda le Auto ma oggi si è saputo che l'americana ha messo all’asta la terza serie di Spider, chiamata “Aerodinamica” realizzata dal 1983 al 1990. L’edizione in vendita, però, è ulteriormente limitata: prende il nome di Graduate in America, in onore del film “Il Laureato”. L’Auto è stata messa all’asta senza prezzo di serva e al momento ha un’offerta massima inferiore agli 8 mila dollari. L’asta si concluderà tra due giorni. ITA Sport ... Leggi su itasportpress (Di domenica 14 febbraio 2021) Ci sonoche segnano un'epoca. Uno di queste èche prende il nome dall'ex pilota di F.1 che l'ha acquistata., la nota cantante con la passione per la moda, ha anche ottimi gusti per quanto riguarda lema oggi si è saputo che l'americana ha messola terza serie di, chiamata “Aerodinamica” realizzata dal 1983 al 1990. L’edizione in vendita, però, è ulteriormente limitata: prende il nome di Graduate in America, in onore del film “Il Laureato”. L’è statasenza prezzo di serva e al momento ha un’offerta massima inferiore agli 8 mila dollari. L’asta si concluderà tra due giorni. ITA Sport ...

ItaSportPress : Auto, l'Alfa Romeo Spider Irvine messa all'asta da Lady Gaga - - marcomicromax1 : @FabioAstigiano @l_f_a @fattoquotidiano Potrebbe usare una Giulia alfa Romeo oppure una bella Maserati da rappresen… - infoitscienza : Auto, l'Alfa Romeo Giulia vince in Germania il “Best Cars award” | - PaoloPell1982 : @F1Daviderusso Sarebbe l'ennesima presa per i fondelli. Stessa auto per tutti e adesivi Alfa. Già l'operazione F1-A… - federigodeglia : @Omar37092438 Chissà quando Alfa tornerà a fare auto belle (esteticamente) ?? by l'omofobo ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Auto l’Alfa Fca-Psa, oggi nasce Stellantis, quarto gruppo mondiale dell’auto Corriere della Sera