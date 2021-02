Atalanta | Sportiello | «Non si può sempre dominare Rigore? Attimi di disperazione»

(Di domenica 14 febbraio 2021) Marco, portiere dell’, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club dopo la vittoria col Cagliari: le sue dichiarazioni Marco, portiere dell’, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club dopo la vittoria col Cagliari. «Non si puòvincere dominando, abbiamo fatto una partita abbastanza solida, non abbiamo concesso praticamente nulla. Poi c’è stato un assedio nel finale, Muriel ha trovato questo gol stupendo che ci ha dato tre punti fondamentali. Ilprima assegnato e poi tolto? Sono stati secondi di, non ho rivisto le immagini. Ma è andata bene così, era importante vincere oggi dopo qualche passo falso, ma abbiamo la mentalità giusta. È una vittoria da grande squadra. Abbiamo dei ...

sportli26181512 : Atalanta, le pagelle di CM: Muriel decisivo, rimandati Zapata e Freuler: Cagliari-Atalanta 0-1 Sportiello 6: mai...… - infoitsport : Cagliari-Atalanta, le formazioni ufficiali: Sportiello e Zapata dal 1’. Ci sono Sutalo e Pasalic - infoitsport : Cagliari-Atalanta, le formazioni ufficiali: Sportiello dal 1', sfida a distanza tra Simeone e Zapata - infoitsport : Cagliari-Atalanta, le formazioni ufficiali: Di Francesco col 3-4-2-1. Sportiello dal 1' - PrimaBergamo : Gasp fa un po’ di cambi: dentro Sportiello e Pasalic. Sutalo confermato a destra. Davanti il trio Pessina, Ilicic,… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Sportiello

TUTTO mercato WEB

Marco, portiere dell', ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club dopo la vittoria col Cagliari: le sue ......da. Ci prova Ilicic su punizione: traiettoria centrale, Cragno blocca. Qualche brivido in più in area rossoblù sul tentativo ravvicinato di Gosens, murato da Godin. L', fino allora ...Marco Sportiello, portiere dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club dopo la vittoria col Cagliari: le sue dichiarazioni ...Alla Sardegna Arena succede tutto nei minuti finali dove l'Atalanta vince per 1-0 contro il Cagliari. A decretare la vittoria della squadra di Gasperini è ...