Atalanta, nessuna pietà del Cagliari: i sardi non vincono da 3 mesi, ma servono punti (Di domenica 14 febbraio 2021) Aleggia ancora l'emozione per la quinta finale di Coppa Italia della storia conquistata in settimana, che la Dea deve tornare a pensare al campionato affrontando la temibile trasferta in Sardegna dove l'attende un Cagliari bisognoso di punti. Tornando brevemente alla partita contro il Napoli, l'Atalanta ha dimostrato ancora una volta di essere diventata davvero una big. Doveva assolutamente vincere e ha vinto, con forza, autorevolezza, soffrendo pochissimo e meritando ampiamente (considerando anche la gara del Maradona) l'approdo alla finalissima. Ora per tre mesi (tanto manca alla finale) la Dea si potrà concentrare sul campionato e, a breve, anche sulla Champions. A cominciare da oggi e da questo Cagliari che, francamente, sta stupendo in negativo. La squadra di Di Francesco era partita piuttosto ... Leggi su bergamonews

