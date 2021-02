Atalanta, Muriel: «Gol al 90? segnale per Gasperini, lo aveva detto» (Di domenica 14 febbraio 2021) Luis Muriel parla dopo la vittoria con gol contro il Cagliari. Ecco le dichiarazioni dell’attaccante dell’Atalanta in rete a tempo scaduto Luis Muriel parla ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sul Cagliari. «Non lo se è un segno del destino, sono molto contento di aver vinto una partita che si era fatta difficile. Il Cagliari ha fatto di tutto per agguantare la vittoria. Entrare dalla panchina e segnare è anche un risultato per Gasperini. Ci dà una spinta molto importante, poi il mister ci aveva detto che non vincevamo al 90? ed oggi ho segnato alla fine». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 febbraio 2021) Luisparla dopo la vittoria con gol contro il Cagliari. Ecco le dichiarazioni dell’attaccante dell’in rete a tempo scaduto Luisparla ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sul Cagliari. «Non lo se è un segno del destino, sono molto contento di aver vinto una partita che si era fatta difficile. Il Cagliari ha fatto di tutto per agguantare la vittoria. Entrare dalla panchina e segnare è anche un risultato per. Ci dà una spinta molto importante, poi il mister ciche non vincevamo al 90? ed oggi ho segnato alla fine». Leggi su Calcionews24.com

