Atalanta, Gasperini sorride: “Firmerei subito per Muriel capocannoniere” (Di lunedì 15 febbraio 2021) sorridente e soddisfatto Giampiero Gasperini nel Post partita di Cagliari-Atalanta 0-1, match che ha premiato i suoi ragazzi grazie ad una gemma del solito Muriel. Proprio il colombiano è il protagonista dell’intervista del suo mister, che se lo tiene stretto e sogna in grande: “Firmerei subito per Muriel capocannoniere”. Profondamente amareggiato invece il tecnico sardo Eusebio Di Francesco dopo la settima sconfitta nelle ultime 8 uscite dei suoi: “È un momento veramente duro”. Poi continua riguardo al penalty revocato dal Var per fallo su Rugani che ha scatenato la sua rabbia: “Riguardandolo, onestamente non era rigore”. Post partita di Cagliari-Atalanta Cosa ha detto Giampiero Gasperini? Così è intervenuto ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 15 febbraio 2021)nte e soddisfatto Giampieronel Post partita di Cagliari-0-1, match che ha premiato i suoi ragazzi grazie ad una gemma del solito. Proprio il colombiano è il protagonista dell’intervista del suo mister, che se lo tiene stretto e sogna in grande: “per”. Profondamente amareggiato invece il tecnico sardo Eusebio Di Francesco dopo la settima sconfitta nelle ultime 8 uscite dei suoi: “È un momento veramente duro”. Poi continua riguardo al penalty revocato dal Var per fallo su Rugani che ha scatenato la sua rabbia: “Riguardandolo, onestamente non era rigore”. Post partita di Cagliari-Cosa ha detto Giampiero? Così è intervenuto ...

Atalanta_BC : ?? Questi gli 11 scelti da Mister Gasperini! ?? Nerazzurri team news here! ? Presented by @Plus500 #CagliariAtalanta… - MoliPietro : Atalanta, Gasperini sorride: “Firmerei subito per Muriel capocannoniere” - Daniele91Nap : Napoli 40 Lazio 40 Atalanta 40 Inzaghi e Gasperini giocano calcio champagne Gattuso deve andare via perché è inca… - sportli26181512 : Atalanta, ancora Gasperini: 'Muriel? Un campione, mi ero scusato...': Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini… - Notiziedi_it : Atalanta, Gasperini: “Per fortuna c’è il VAR! Scudetto? È difficile” -