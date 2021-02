Atalanta, Gasperini: «Menomale che c’è il VAR ma senza la prodezza di Muriel…» (Di domenica 14 febbraio 2021) Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato dopo la vittoria contro il Cagliari: ecco le dichiarazioni dell’allenatore Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato dopo la vittoria contro il Cagliari a Sky Sport. LA GARA – «Se non ci fosse stata la prodezza di Muriel… anche l’episodio del rigore poteva cambiare la partita, poi per fortuna c’è il Var. Il cagliari è forte fisicamente, non è facile superarla. Abbiamo sempre giocato nella loro metà campo ma se non viene fuori la giocata di Muriel non so se vinciamo la partita. Muriel capocannoniere? Magari, sarebbe bello. Lui è quello che ha giocato più di tutti». ROMERO – «Ha dei mezzi importanti, non per niente era stato acquistato dalla Juventus. E’ ancora giovane, ha ancora margini di miglioramento. Bisogna stare ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 febbraio 2021) Gian Piero, tecnico dell’, ha parlato dopo la vittoria contro il Cagliari: ecco le dichiarazioni dell’allenatore Gian Piero, tecnico dell’, ha parlato dopo la vittoria contro il Cagliari a Sky Sport. LA GARA – «Se non ci fosse stata ladianche l’episodio del rigore poteva cambiare la partita, poi per fortuna c’è il Var. Il cagliari è forte fisicamente, non è facile superarla. Abbiamo sempre giocato nella loro metà campo ma se non viene fuori la giocata di Muriel non so se vinciamo la partita. Muriel capocannoniere? Magari, sarebbe bello. Lui è quello che ha giocato più di tutti». ROMERO – «Ha dei mezzi importanti, non per niente era stato acquistato dalla Juventus. E’ ancora giovane, ha ancora margini di miglioramento. Bisogna stare ...

