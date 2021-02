Asia Argento racconta il suo dolore: “Mia sorella, morta a vent’anni” – FOTO (Di domenica 14 febbraio 2021) Asia Argento racconta il terribile lutto per la morte della sorella Anna per un incidente quando aveva 22 anni, ma anche la scomparsa della madre Nicoletta e il suicidio del suo grande amore, Anthony Bourdain La vita di Asia Argento è stata caratterizzata da perdite dolorosissime. A partire da quella di cui non parla mai, L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 14 febbraio 2021)il terribile lutto per la morte dellaAnna per un incidente quando aveva 22 anni, ma anche la scomparsa della madre Nicoletta e il suicidio del suo grande amore, Anthony Bourdain La vita diè stata caratterizzata da perdite dolorosissime. A partire da quella di cui non parla mai, L'articolo proviene da YesLife.it.

infoitcultura : Domenica In: Asia Argento svela la verità sul rapporto con Corona - Notiziedi_it : Asia Argento a ‘Domenica In’: per lei la sorpresa della figlia Anna Lou - infoitcultura : Asia Argento, a Domenica In il rapporto con la madre: Ho scelto di essere diversa da lei. Fabrizio Corona? Ora che… - infoitcultura : Fabrizio Corona-Asia Argento, arriva l’annuncio: i fan sognano! - infoitcultura : Domenica In, Asia Argento e l’amore per papà Dario: “Non mi ha mai tradita” -