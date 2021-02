Ascolti tv sabato 13 febbraio: A grande richiesta parlami d’amore, C’è Posta per te (Di domenica 14 febbraio 2021) Ascolti tv sabato 13 febbraio 2021: auditel e share dei programmi ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 13 febbraio 2021? Su Rai 1 è andata in onda A grande richiesta parlami d’amore. Su Canale 5 C’è Posta per te. Su Rai 2 la serie tv FBI. Su Italia 1 Cattimissimo me 3. Su Rai 3 il film Io sono Tempesta. Su Rete 4 I due superpiedi quasi piatti. Ma chi ha totalizzato i maggiori Ascolti tv sabato 13 febbraio 2021? Di seguito tutti i dati. Ascolti tv 13 febbraio 2021, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Notizia in aggiornamento Access prime time ... Leggi su tpi (Di domenica 14 febbraio 2021)tv132021: auditel e share dei programmi ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,132021? Su Rai 1 è andata in onda A. Su Canale 5 C’èper te. Su Rai 2 la serie tv FBI. Su Italia 1 Cattimissimo me 3. Su Rai 3 il film Io sono Tempesta. Su Rete 4 I due superpiedi quasi piatti. Ma chi ha totalizzato i maggioritv132021? Di seguito tutti i dati.tv 132021, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Notizia in aggiornamento Access prime time ...

silviabar12 : Del sabato sera amo quella sua disinvoltura con cui mi dice di mettermi comoda. E il fatto che io lo ascolti. - im_notmeriann : MA C AVETE ROTTO 3/4 DI MINCHIA MENOMALE CHE NON LO FANNO DI SABATO CHE ALTRIMENTI ALLA DE FILIPPI BRUCIAVA IL CUL… - eleonorafreschi : @DilettaGrazi @StropicciatEli Muoio ???? @DilettaGrazi A chi lo dici!! Siamo delle peccatrici (anche io non ho guarda… - GiusyPoppi : RT @matteomancini83: @GiusCandela Per questo mi arrabbiai quando ci fu poco rispetto nei confronti della Cuccarini. Ok affidare Vid ad un g… - matteomancini83 : @GiusCandela Per questo mi arrabbiai quando ci fu poco rispetto nei confronti della Cuccarini. Ok affidare Vid ad u… -