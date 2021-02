Arrivano i dati dell’autopsia sul corpo di Laura Perselli: la drammatica scoperta (Di domenica 14 febbraio 2021) Si tratta di un risultato importante che, se confermato insieme con ulteriori accertamenti che verranno effettuati nei prossimi giorni, potrebbe fornire ulteriori elementi agli inquirenti necessari a ricostruire cosa sia accaduto il 4 gennaio a Laura Perselli, 68 anni, e al marito Peter Neumair, 63 anni, il cui corpo non è stato ancora ritrovato. Intanto si è conclusa con un nulla di fatto ieri la maxi operazione di ricerca messa in campo dalle autorità per cercare di individuare e finalmente recuperare il corpo dell'uomo: la portata dell’Adige era stata ridotta ulteriormente rispetto ai giorni scorsi e centinaia di uomini sono stati impegnati tra le acque del fiume e le sponde, coadiuvati da droni e imbarcazioni e persino da cani specializzati in ricerche tra le acque fatti arrivare appositamente dalla ... Leggi su howtodofor (Di domenica 14 febbraio 2021) Si tratta di un risultato importante che, se confermato insieme con ulteriori accertamenti che verranno effettuati nei prossimi giorni, potrebbe fornire ulteriori elementi agli inquirenti necessari a ricostruire cosa sia accaduto il 4 gennaio a, 68 anni, e al marito Peter Neumair, 63 anni, il cuinon è stato ancora ritrovato. Intanto si è conclusa con un nulla di fatto ieri la maxi operazione di ricerca messa in campo dalle autorità per cercare di individuare e finalmente recuperare ildell'uomo: la portata dell’Adige era stata ridotta ulteriormente rispetto ai giorni scorsi e centinaia di uomini sono stati impegnati tra le acque del fiume e le sponde, coadiuvati da droni e imbarcazioni e persino da cani specializzati in ricerche tra le acque fatti arrivare appositamente dalla ...

