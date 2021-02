“Arrivano gli italiani!”, la notizia sconvolge la vita del villaggio Neozelandese. Ecco la clip virale del team Prada che celebra Luna Rossa (Di domenica 14 febbraio 2021) Mentre Luna Rossa continua a vincere contro il team Ineos portando a 4 il numero di successi, in rete spopola il video postato proprio dal team Prada di Luna Rossa. La clip è ambientata in un villaggio Neozelandese che sembra bloccato nel passato. Quando viene avvistata un’imbarcazione parte l’avvertimento: “Arrivano gli italiani”. Una notizia a cui il villaggio risponde con una vera e propria rivoluzione dei costumi L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 febbraio 2021) Mentrecontinua a vincere contro ilIneos portando a 4 il numero di successi, in rete spopola il video postato proprio daldi. Laè ambientata in unche sembra bloccato nel passato. Quando viene avvistata un’imbarcazione parte l’avvertimento: “gli italiani”. Unaa cui ilrisponde con una vera e propria rivoluzione dei costumi L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

