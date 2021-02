Arriva lo STOP, Il Ministro Speranza ha firmato (Di domenica 14 febbraio 2021) «Per l'economia delle Regioni è una mazzata all'ultimo secondo, perché dopo due rinvii Arriva un altro STOP. Le Regioni in zona gialla si erano organizzate per attuare un protocollo di sicurezza e ingaggiare personale adeguato, ma si rispegne una macchina che si era messa in moto nel rispetto delle regole». Lo ha detto il Coordinatore della Commissione speciale Turismo ed Industria alberghiera della Conferenza delle Regioni, Daniele D'Amario, commentando l'ordinanza del Ministro per la Salute. Lo STOP resta fino al 5 marzo. Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un provvedimento che vieta lo svolgimento fino al 5 marzo 2021, data di scadenza del Dpcm 14 gennaio 2021. Il provvedimento, spiega il ministero della Salute, tiene conto dei più ... Leggi su howtodofor (Di domenica 14 febbraio 2021) «Per l'economia delle Regioni è una mazzata all'ultimo secondo, perché dopo due rinviiun altro. Le Regioni in zona gialla si erano organizzate per attuare un protocollo di sicurezza e ingaggiare personale adeguato, ma si rispegne una macchina che si era messa in moto nel rispetto delle regole». Lo ha detto il Coordinatore della Commissione speciale Turismo ed Industria alberghiera della Conferenza delle Regioni, Daniele D'Amario, commentando l'ordinanza delper la Salute. Loresta fino al 5 marzo. Ildella Salute Robertohaun provvedimento che vieta lo svolgimento fino al 5 marzo 2021, data di scadenza del Dpcm 14 gennaio 2021. Il provvedimento, spiega il ministero della Salute, tiene conto dei più ...

ErikLavevaz : Mesi di lavoro su protocolli, assunzioni, preparazione impianti, dati sanitari buoni. Tutto pronto per aprire… - hack_stefano : RT @Tg3web: Arriva lo stop del ministero della Salute alla riapertura degli impianti di sci fino al 5 marzo. 'Non ci sono le condizioni'. a… - Eurosport_IT : ?? A 24 ore dalla riapertura, arriva un nuovo stop dal governo ??? #Covid19 | #Sci | #Speranza - LizzolaMaria : RT @Tg3web: Arriva lo stop del ministero della Salute alla riapertura degli impianti di sci fino al 5 marzo. 'Non ci sono le condizioni'. a… - Tg3web : Arriva lo stop del ministero della Salute alla riapertura degli impianti di sci fino al 5 marzo. 'Non ci sono le co… -