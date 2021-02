Argentina, morto l’ex presidente Menem: tre giorni di lutto nazionale (Di domenica 14 febbraio 2021) Argentina, lutto nazionale: è morto l’ex presidente Carlos Saul Menem. La nazione sudamericana si chiude in tre giorni di cordoglio. lutto in Argentina: è morto Carlos Saul Menem, ex presidente della nazione e attuale senatore. Ad annunciarlo è stato direttamente la famiglia: il politico aveva 90 anni ed è morto oggi a Buenos Aires. Secondo L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 14 febbraio 2021)nazionale: èCarlos Saul. La nazione sudamericana si chiude in tredi cordoglio.in: èCarlos Saul, exdella nazione e attuale senatore. Ad annunciarlo è stato direttamente la famiglia: il politico aveva 90 anni ed èoggi a Buenos Aires. Secondo L'articolo proviene da Inews.it.

