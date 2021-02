Arbitri | Trentalange nuovo presidente Aia | battuto Nicchi

(Di domenica 14 febbraio 2021) Novità al vertice dell'Aia: è Alfredoildell'Associazione italianafino al 2024. L'ex fischietto internazionale ed ex capo del settore tecnico deglihail numero uno uscente Marcello, in carica da tre mandati consecutivi, con 193 voti validamente espressi dall'Assemblea generale dell'Aia in corso a Fiumicino. Per125 voti, 2 schede bianche. ITA Sport Press.

AIA_it : Alfredo Trentalange è stato eletto Presidente dell’Associazione Italiana Arbitri. - SkySport : ULTIM'ORA ARBITRI Alfredo Trentalange nuovo presidente AIA Battuto candidato uscente Nicchi 193 voti a 125 #SkySport #Trentalange - napolimagazine : AIA - Trentalange è il nuovo presidente dell'Associazione italiana arbitri - apetrazzuolo : AIA - Trentalange è il nuovo presidente dell'Associazione italiana arbitri - Ghigo_07 : RT @AIA_it: Alfredo Trentalange è stato eletto Presidente dell’Associazione Italiana Arbitri. -

L'Associazione italianaha scelto la svolta: sarà Alfredo, ex arbitro internazionale già a capo del settore tecnico dell'Aia, il nuovo presidente dopo 12 anni di governo di Marcello Nicchi, cui l'......il suo antagonista Alfredo(63 anni). All'assemblea non parteciperanno il presidente FIGC Gravina, il consulente della FIGC per il mondo arbitrale Rocchi e il rappresentante degli...Roma, 14 feb. (Adnkronos) – “Un grandissimo grazie, non è semplice da questo momento pensare a tutti noi come una squadra. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo evento, dall’ultimo al ...L'Aia ha annunciato su Twitter la nomina del nuovo presidente dell'Associazione che subentra a Marcello Nicchi.