Angela Tecce massimo esponente della Fondazione Donnaregina (Museo Madre)

BKTPGroup : #Angela Tecce nuovo Presidente del Museo Madre di Napoli - ExibArt Angela Tecce nuovo Presidente del Museo Madre di… - FAI_DelLatina : RT @artribune: Angela Tecce è il nuovo Presidente del Museo Madre di Napoli - Notiziedi_it : Novità al Madre, la nuova presidente è Angela Tecce - kospeti : RT @artribune: Angela Tecce è il nuovo Presidente del Museo Madre di Napoli - HankHC91 : RT @artribune: Angela Tecce è il nuovo Presidente del Museo Madre di Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Angela Tecce

ExibArt

... dovrebbe vedere a giorni l'avvicendamento fra l'attuale presidente Laura Valente e la storica dell'arte, e nel Cda, accanto alla conferma di Maria Letizia Magaldi, quello tra Ferdinando ...E' scaduto e non è stato rinnovato dalla Regione il mandato triennale per Laura Valente al museo Madre. Il successore, designato da Vincenzo De Luca, è la storica dell'artealla presidenza della Fondazione Donnaregina per le Arti Contemporanee, istituzione nata nel 2004 per promuovere l'arte e la cultura nel territorio della Regione Campania La nuova ...Angela Tecce è la nuova presidente della Fondazione Donnaregina, che gestisce il Museo d’Arte Contemporanea di Napoli (Madre). Succede a Laura Valente. Napoletana, storica dell’arte, la Tecce è stata ...Un nuovo allestimento per la collezione che il gallerista Lucio Amelio volle vincolata al palazzo vanvitelliano La direttrice Maffei: " Parlo con le opere..." ...