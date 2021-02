Andrea Zenga si dichiara a Rosalinda Cannavò: la reazione di Giulio spiazza tutti (Di domenica 14 febbraio 2021) Il Grande Fratello VIP è prossimo alla conclusione e Andrea Zenga ha approfittato del tempo rimanente a disposizione per dichiararsi a una sua coinquilina: Rosalinda Cannavò, anche conosciuta come Adua Del Vesco. La dichiarazione di Zenga Zenga è stato molto chiaro nella sua dichiarazione romantica. Inizialmente ha dichiarato che in questi mesi di convivenza sarebbe andato molto volentieri oltre le chiacchiere, gli abbracci e gli sguardi. Subito dopo ha chiesto alla Cannavò se fosse il caso, per lui, di fare un passo avanti o un passo indietro. La scelta è solo sua: "Fai quello che ti fa stare meglio", le ha detto. Ad ogni modo non le ha messo fretta, le ha chiesto di prendersi tutto il tempo e ha ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 14 febbraio 2021) Il Grande Fratello VIP è prossimo alla conclusione eha approfittato del tempo rimanente a disposizione perrsi a una sua coinquilina:, anche conosciuta come Adua Del Vesco. Lazione diè stato molto chiaro nella suazione romantica. Inizialmente hato che in questi mesi di convivenza sarebbe andato molto volentieri oltre le chiacchiere, gli abbracci e gli sguardi. Subito dopo ha chiesto allase fosse il caso, per lui, di fare un passo avanti o un passo indietro. La scelta è solo sua: "Fai quello che ti fa stare meglio", le ha detto. Ad ogni modo non le ha messo fretta, le ha chiesto di prendersi tutto il tempo e ha ...

