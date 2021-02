Andrea Orlando Ministro del lavoro | non è una buona notizia

Leggi su ilparagone

(Di domenica 14 febbraio 2021) di Savino Balzano. In molti hanno trascorso la giornata di ieri assistendo alla sfilata dei ministri che andavano a giurare, pensate un po’, proprio sulla Costituzione dinanzi a Mattarella. Il tema principale ovviamente era uno: chi indosserà il paltò? Mentre uno stuolo di opinionisti affollavano le reti TV per fornire commenti scialbi, dopo averci inondato di previsioni mai realizzatesi, nessuno si degnava (eccezion fatta per Gianluigi Paragone) di constatare il dato più evidente: una contraddizione cocente tra ciò che Draghi per molti avrebbe dovuto rappresentare e quello che poi è stato lo spettacolo raccapricciante di una squadra a dir poco scadente. Non entro nel merito dei nomi, sarebbe davvero troppo facile, mi limito a notare come non possa questo certamente definirsi il governo “dei migliori” e come Draghi non sia riuscito a mettere in riga i partiti. Mi pare ...