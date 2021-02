Amministrative a Rimini, il Pd invita Sadegholvaad e la Petitti a 'Fare un passo indietro' (Di domenica 14 febbraio 2021) La campagna elettorale per eleggere il nuovo sindaco di Rimini sprigiona già scintille a sinistra e, ad entrare nella mischia, è il segretario comunale dem Alberto Vanni Lazzzari che deve Fare i conti ... Leggi su riminitoday (Di domenica 14 febbraio 2021) La campagna elettorale per eleggere il nuovo sindaco disprigiona già scintille a sinistra e, ad entrare nella mischia, è il segretario comunale dem Alberto Vanni Lazzzari che devei conti ...

infoitinterno : “Rimini in azione” pronta a partecipare alle amministrative a Rimini - infoitinterno : Rimini in azione pronta a presentarsi alle prossime elezioni amministrative - magicaGrmente22 : Ciao ... 'Rimini in Azione, forza liberale progressista ed europeista' . Rimini in azione pronta a presentarsi al… -