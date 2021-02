Amici, Rudy Zerbi in collegamento da casa. Tutti pensano al Covid-19, ma Maria rassicura (Di domenica 14 febbraio 2021) Nell’ultima puntata di “Amici”, lo storico programma condotto da Maria De Filippi, non è passata inosservata l’assenza di uno dei docenti dell’ormai celebre talent. Stiamo parlando di Rudy Zerbi, che non era presente in studio ma solo in collegamento video da casa. Ma come mai Zerbi non si è recato nello studio di Cinecittà? In molti hanno pensato subito ad un contagio da coronavirus, come già accaduto ad altre docenti del programma, ovvero Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini, costrette anche loro a collegarsi da casa per via del Covid-19. Stando alla frase pronunciata da Maria De Filippi, non è chiaro se anche Rudy Zerbi sia stato contagiato: “È l’unico caso al mondo ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 14 febbraio 2021) Nell’ultima puntata di “”, lo storico programma condotto daDe Filippi, non è passata inosservata l’assenza di uno dei docenti dell’ormai celebre talent. Stiamo parlando di, che non era presente in studio ma solo invideo da. Ma come mainon si è recato nello studio di Cinecittà? In molti hanno pensato subito ad un contagio da coronavirus, come già accaduto ad altre docenti del programma, ovvero Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini, costrette anche loro a collegarsi daper via del-19. Stando alla frase pronunciata daDe Filippi, non è chiaro se anchesia stato contagiato: “È l’unico caso al mondo ...

