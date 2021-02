Amici 20, Rudy Zerbi da casa attacca Anna Pettinelli: Hai una voce insostenibile. Lei risponde così (Di domenica 14 febbraio 2021) Puntata singolare ad Amici 20 con Rudy Zerbi che si collega da casa e non può essere presente in studio. Ascolta i suoi allievi e commenta le esibizioni anche a distanza. Immancabili i siparietti con Arisa e Anna Pettinelli, sue colleghe in questa edizione. Con la speaker radiofonica ci sono scintille. Pettinelli contesta la performance di uno dei ragazzi sottolineando la mancanza di tecnica e le stonature. A quel punto Zerbi ci va giù pesante con una battuta. «Hai una voce insostenibile», dice da casa Zerbi. Parole che suonano offensive e che spingono Pettinelli a rispondere. «Io ci lavoro con la mia voce», ricorda la donna che poi ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 14 febbraio 2021) Puntata singolare ad20 conche si collega dae non può essere presente in studio. Ascolta i suoi allievi e commenta le esibizioni anche a distanza. Immancabili i siparietti con Arisa e, sue colleghe in questa edizione. Con la speaker radiofonica ci sono scintille.contesta la performance di uno dei ragazzi sottolineando la mancanza di tecnica e le stonature. A quel puntoci va giù pesante con una battuta. «Hai una», dice da. Parole che suonano offensive e che spingonore. «Io ci lavoro con la mia», ricorda la donna che poi ...

flamanc24 : RT @IlContiAndrea: Non ci saranno limiti di posti per il serale di #Amici20. Due nuovi ingressi: la ballerina Serena e la cantante Gaia con… - infoitcultura : Amici, Rudy Zerbi offende pesantemente Anna Pettinelli: “hai una …”, cala il gelo in studio - Italia_Notizie : Amici 20, scatta il bacio tra due ballerini: ma lei è fidanzata. Rudy Zerby attacca Anna Pettinelli: “Hai una voce… - IlContiAndrea : Non ci saranno limiti di posti per il serale di #Amici20. Due nuovi ingressi: la ballerina Serena e la cantante Gai… - MatteoMarchini5 : Amici 20, scatta il bacio tra due ballerini: ma lei è fidanzata. Rudy Zerby attacca Anna Pettinelli: “Hai una voce… -