Ambra Angiolini: il sorriso parla d’amore, è bellezza fuori dal tempo – FOTO (Di domenica 14 febbraio 2021) Ambra Angiolini riceve una profumata sorpresa d’amore e la mostra in uno scatto dalla bellezza fuori dal tempo. Anche la bellissima attrice romana Ambra Angiolini, come molte altre celebrità, hanno pensato di mostrare ognuna, e secondo il proprio stile, i doni ricevuti in occasione della tanto attesa festa degli innamorati. Come tutti gli anni San Valentino L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 14 febbraio 2021)riceve una profumata sorpresae la mostra in uno scatto dalladal. Anche la bellissima attrice romana, come molte altre celebrità, hanno pensato di mostrare ognuna, e secondo il proprio stile, i doni ricevuti in occasione della tanto attesa festa degli innamorati. Come tutti gli anni San Valentino L'articolo proviene da YesLife.it.

Ultime Notizie dalla rete : Ambra Angiolini Primo Reggiani, sapete proprio tutto dei suoi genitori? Chi sono e che lavoro facevano

Correva, infatti, l'anno 1996 quando il buon Primo è stato scelto nel film, con Ambra Angiolini, 'Favola'. Da quel momento, la carriera da attore ha letteralmente spiccato il volo. Non soltanto, l'...

Primo Reggiani, vita privata: sapete con chi è stato fidanzato? Le sue storie d'amore famose

Abbiamo visto per la prima volta Primo Reggiani nel 1996 in Favola di Fabrizio De Angelis: recitava insieme ad Ambra Angiolini! Da quel momento è cominciata la sua carriera nel piccolo e grande ...

Ambra Angiolini: Sono ripartita grazie all’amore AMICA - La rivista moda donna Disturbi alimentari, convegno all’Auditorium Gaber di Milano

MILANO, 14 febbraio 2021 – Sarà presentata martedì 16 febbraio in conferenza stampa la nuova legge regionale che introduce strumenti, azioni e misure per prevenire e curare i disturbi della nutrizione ...

Sono solo canzonette: T’Appartengo – Ambra Angiolini

"T'Appartengo" è una canzone di Ambra Angiolini, presentata in anteprima a "Non è la Rai" nel 1994 e ancora oggi un tormentone.

