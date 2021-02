Alle elezioni in Catalogna un candidato vuole cambiare le alleanze (Di domenica 14 febbraio 2021) È il socialista Salvador Illa, che in vista del voto di oggi ha messo in chiaro di voler rompere l'Alleanza indipendentista che ha governato la regione spagnola per anni Leggi su ilpost (Di domenica 14 febbraio 2021) È il socialista Salvador Illa, che in vista del voto di oggi ha messo in chiaro di voler rompere l'anza indipendentista che ha governato la regione spagnola per anni

forza_italia : Il centro-destra governa bene la maggior parte delle regioni e moltissimi comuni. Alle elezioni amministrative sare… - FidanzaCarlo : E così ieri in tutta Italia decine di migliaia di #ecuadoriani si sono messi in coda con le mascherine per #votare… - Antonio_Tajani : Con il #GovernoDraghi non nascerà un’altra maggioranza politica. Il centrodestra andrà insieme e compatto alle pros… - MraCnz : @AnnaxNar Spaccandoci si fà il loro gioco. Qui bisogna essere uniti più che mai e alle prossime elezioni politiche… - ElisabettaGall7 : @Lucrezi97533276 Perché alle ultime elezioni politiche ha preso il 14% dei voti -