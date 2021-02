Alfredo Trentalange nuovo presidente dell’Aia

(Di domenica 14 febbraio 2021)è il. L’ex arbitro prende il posto di Marcello Nicchi. ROMA –è il. L’ex arbitro piemontese nelle votazioni ha battuto il numero uno uscente Marcello Nicchi in modo netto. Sono 193 i voti ottenuti dal fischietto torinese. Il suo avversario, che lascia dopo 3 mandati consecutivi, ne ha presi 125. Un cambio che potrebbe portare ad una modifica anche del sistema arbitrale. Chi èNato a Torino il 19 luglio 1957,ha iniziato la sua carriera di arbitro a soli 15 anni. Esperienza in tutte le categorie prima ...

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - "Un grandissimo grazie, non è semplice da questo momento pensare a tutti noi come una squadra. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo evento, dall'ultimo al ...Roma, 14 feb. (Adnkronos) - "Noi qui possiamo condividere, confrontarci come in uno spogliatoio e dirci tutto quello che abbiamo nel cuore. Fuori siamo dei modelli, per i più giovani. Noi abbiamo avut ...