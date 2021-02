Alda D’Eusanio, Laura Pausini dà la migliore risposta possibile alle accuse di violenza rivolte al compagno (Di lunedì 15 febbraio 2021) Le gravissime accuse mosse da Alda D’Eusanio hanno scosso Laura Pausini che si è vista costretta ad agire per vie legali contro la giornalista. L’ex gieffina è stata raggiunta da AdnKronos, ma si è limitata a dire di non aver capito bene cosa è successo durante la sua squalifica ed ha aggiunto che appena la situazione si sarà calmata parlerà dell’accaduto. Intanto la cantante di Tra Te e il Mare continua a godersi questo suo momento fantastico (è stata nominata ai Golden Globe ed è nella top 15 per gli Oscar) e ieri ha posato insieme al compagno accusato di violenze domestiche. “Quando nelle mie canzoni vi auguro di innamorarvi. Vi auguro di essere come noi che dopo 16 anni sembra ancora il primo giorno. Buon San Valentino. Laura e Paolo”. Direi che non c’era miglior ... Leggi su biccy (Di lunedì 15 febbraio 2021) Le gravissimemosse dahanno scossoche si è vista costretta ad agire per vie legali contro la giornalista. L’ex gieffina è stata raggiunta da AdnKronos, ma si è limitata a dire di non aver capito bene cosa è successo durante la sua squalifica ed ha aggiunto che appena la situazione si sarà calmata parlerà dell’accaduto. Intanto la cantante di Tra Te e il Mare continua a godersi questo suo momento fantastico (è stata nominata ai Golden Globe ed è nella top 15 per gli Oscar) e ieri ha posato insieme alaccusato di violenze domestiche. “Quando nelle mie canzoni vi auguro di innamorarvi. Vi auguro di essere come noi che dopo 16 anni sembra ancora il primo giorno. Buon San Valentino.e Paolo”. Direi che non c’era miglior ...

trash_italiano : Aspettando che qualcuno nomini Alda D’Eusanio. #noneladurso - pashqual : quindi a mediaset si può ancora invitare filippo nardi ma non alda d'eusanio, capisco riassunto della merda - san_dreeno : Hanno licenziato Alda D'eusanio per inserire Federico Fashion Style?! ??? #noneladurso - Dorian221190 : RT @_imeon: Alda D’Eusanio ci manchi come sferata #noneladurso - _imeon : Alda D’Eusanio ci manchi come sferata #noneladurso -

