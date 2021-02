Alba Parietti affila gli artigli: che scontro in tv! – FOTO (Di domenica 14 febbraio 2021) La bellissima Alba Parietti ritorna sul suo profilo Instagram con una notizia che incuriosisce i suoi followers e li lascia in trepida attesa La bellissima attrice e conduttrice televisiva, Alba Parietti, è tornata sulla sua pagina Instagram con un post che ha scaldato i followers. Più bella e sensuale che mai la Parietti ha incuriosito L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 14 febbraio 2021) La bellissimaritorna sul suo profilo Instagram con una notizia che incuriosisce i suoi followers e li lascia in trepida attesa La bellissima attrice e conduttrice televisiva,, è tornata sulla sua pagina Instagram con un post che ha scaldato i followers. Più bella e sensuale che mai laha incuriosito L'articolo proviene da Inews.it.

BattutaE : Ma alba parietti come faceva a stare dalla parte giusta già il 9 ottobre? #tzvip #gregorelli - LuciaDolce3 : RT @tessproperty: Il gf potrà mettere la museruola a Francesco, ma Alba Parietti non la ferma nessuno. #tzvip - martaxxofficial : RT @bobera95: Amo a Alba Parietti?? #tzvip - w1tnessme : RT @g4yscorpio: Carissima Alba Parietti, dall’alto del suo privilegio di bianca, etero, circondata dai soldi, le comunico che non ha diritt… - gildazorzistan1 : RT @fuoridallhype_: “Hai 25 anni, sei molto intelligente, hai gusto, hai cultura, sai reggere uno show sul nulla e interessi al pubblico: q… -