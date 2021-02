AIA, oggi le elezioni presidenziali: Trentalange sfida Nicchi (Di domenica 14 febbraio 2021) Gli arbitri italiani scelgono il loro presidente. oggi le elezioni, due i candidati: l’attuale presidente Marcello Nicchi e lo sfidante Alfredo Trentalange Come segnalato da Gazzetta dello Sport, si aprono questa mattina all’Hilton di Fiumicino i lavori dell’assemblea generale dell’Associazione italiana arbitri (AIA) che porteranno alle elezioni presidenziali. Due i candidati: l’attuale presidente Marcello Nicchi e lo sfidante Alfredo Trentalange, fino a pochi mesi fa capo del settore tecnico dell’AIA. In caso di rielezione, per Nicchi sarebbe il quarto mandato. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 febbraio 2021) Gli arbitri italiani scelgono il loro presidente.le, due i candidati: l’attuale presidente Marcelloe lonte AlfredoCome segnalato da Gazzetta dello Sport, si aprono questa mattina all’Hilton di Fiumicino i lavori dell’assemblea generale dell’Associazione italiana arbitri (AIA) che porteranno alle. Due i candidati: l’attuale presidente Marcelloe lonte Alfredo, fino a pochi mesi fa capo del settore tecnico dell’AIA. In caso di rielezione, persarebbe il quarto mandato. Leggi su Calcionews24.com

ZZiliani : Spett.le @AIA_it, potresti per favore farci sapere quali provvedimenti prenderai a carico di #Orsato che in… - tackleduro : RT @SportInsider: Elezioni FIGC. Oggi elezioni AIA, sfida Nicchi-Trentalange é anche sfida Gravina-Sibilia. Per i bookmakers é favorito Nic… - SportInsider : Elezioni FIGC. Oggi elezioni AIA, sfida Nicchi-Trentalange é anche sfida Gravina-Sibilia. Per i bookmakers é favori… - AndreettaMax : Kick off #assembleaaia @AIA_it oggi elezione del Presidente #aiafigc - MassCassano : Stupito dalla massiccia presenza di donne all'assemblea costituente dell'Aia: ben 0 su 329. Non saranno un po' trop… -