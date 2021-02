(Di domenica 14 febbraio 2021) Le prossime elezioni del Sindaco diimpongono una profonda riflessione sul ruolo dellaalla luce di cinque anni di attività in applicazione della legge “Del Rio”. Il tavolo del centrosinistra che consta strutturando il percorso da compiere per giungere a unamoderna e internazionalmente competitiva, guarda oltre la cinta daziaria e lo fa sedendo al tavolo i sindaci delle zone omogenee e le diverse esperienze dell’Anci coordinate dal consigliere regionale dem Daniele Valle. In un documento, preparato dal sindaco di Grugliasco Roberto Montà e da Elena Apollonio e sul quale si è aperto un ampio confronto, sono evidenziate le difficoltà sul piano economico, gestionale e di assetto istituzionale, che progressivamente ...

nuovasocieta : Agenda Torino 2031: la Città si scopra metropolitana per essere europea -

Ultime Notizie dalla rete : Agenda Torino

Nuova Società

... presidente di Federalberghi" gli hotel non sono mai stati compresi tra le aziende ...in soccorso di un comparto che rappresenta il 13% del PIL italiano collocando ai primi posti dell'i ......sindaci firmatari dell'appello a governo e parlamento dopo la condanna della sindaca di... Il lavoro della commissione ha prodotto un'in nove punti pronta per essere tradotta in una legge ...Il presidente Fabio Borio: "L’entità dei ristori erogati agli hotel torinesi è pari al 3,8% contro il 53% che lo Stato ha erogato al Comune” ...Maxi tamponamento sull'autostrada A32 Torino-Bardonecchia, in Valle di Susa, all'altezza della galleria Serre La Voute di Salbertrand. Le prime immagini, diffuse sui social, sono di panico tra gli aut ...