A Sophia Loren il premio L A Italia Legend Award 2021

(Di domenica 14 febbraio 2021) A, per la sua straordinaria carriera artistica e per l’impegno filantropico dimostrato anche col recente film “La vita davanti a se’” (Netflix), è stato attribuito ilspeciale “L.A.”. Riconoscimento del comitato d’onore del “Los Angeles,– Film, Fashion and Art Festival” presieduto dall’attore italoamericano Armand Assante (vincitore dell’Emmyper “Gotti”). “Mai come quest’anno donnamerita il plebiscito del cinema mondiale e ci auguriamo che l’Academy riconosca con una nomination all’Oscar la sua straordinaria performance nel film diretto da Edoardo Ponti” dichiara l’artista originario di Napoli che con larecitò nel 1980 per il Tv ...

Agenzia ANSA

