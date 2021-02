“-27 gradi”. Italia nella morsa del gelo, temperature polari da Nord a Sud. La situazione (Di domenica 14 febbraio 2021) Il grande gelo è arrivato. Se ne sono accorti tutti. Nelle ultime 24 ore, come ampiamente previsto dai meteorologi, l’Italia si è risvegliata sotto la sferzante aria ghiacciata proveniente dalla Russia. Una massa di aria freddissima, il Burian, ha fatto crollare le temperature in tutto lo stivale, arrivando a toccare punte che non si registravano da tempo. E purtroppo la strada resa scivolosa dal ghiaccio ha fatto anche due vittime e una trentina di feriti in Piemonte nella mattinata di sabato 13 febbraio. Il maxi tamponamento avvenuto sull’A32 Torino-Bardonecchia, in Valle di Susa, ha lasciato tutti esterrefatti per le tremende immagini di automobili accartocciate su sé stesse che avrebbero potuto fare anche più vittime. Fortunatamente i disagi creati dal maltempo dovrebbero diminuire già a partire da lunedì 15 ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 14 febbraio 2021) Il grandeè arrivato. Se ne sono accorti tutti. Nelle ultime 24 ore, come ampiamente previsto dai meteorologi, l’si è risvegliata sotto la sferzante aria ghiacciata proveniente dalla Russia. Una massa di aria freddissima, il Burian, ha fatto crollare lein tutto lo stivale, arrivando a toccare punte che non si registravano da tempo. E purtroppo la strada resa scivolosa dal ghiaccio ha fatto anche due vittime e una trentina di feriti in Piemontemattinata di sabato 13 febbraio. Il maxi tamponamento avvenuto sull’A32 Torino-Bardonecchia, in Valle di Susa, ha lasciato tutti esterrefatti per le tremende immagini di automobili accartocciate su sé stesse che avrebbero potuto fare anche più vittime. Fortunatamente i disagi creati dal maltempo dovrebbero diminuire già a partire da lunedì 15 ...

