Zona gialla da vip, da Emma a Melissa Satta... tutte a spasso! (Di sabato 13 febbraio 2021) C'è chi esce per fare shopping, chi per un pranzo con le amiche, chi sceglie la passeggia di coppia e chi va di fretta. La riapertura di tante zone gialle fa riscoprire i vip che si concedono lunghe ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 13 febbraio 2021) C'è chi esce per fare shopping, chi per un pranzo con le amiche, chi sceglie la passeggia di coppia e chi va di fretta. La riapertura di tante zone gialle fa riscoprire i vip che si concedono lunghe ...

robersperanza : Serve massima prudenza su tutto il territorio nazionale. Non dobbiamo vanificare i progressi delle ultime settiman… - MediasetTgcom24 : Ristoranti aperti la sera in zona gialla e a pranzo in zona arancione: il Cts indica le nuove direttive #covid… - zaiapresidente : ???? Il CTS (Comitato Tecnico Scientifico) ha dato ieri parere positivo all’apertura dal 15 febbraio degli impianti… - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Zona gialla da vip, da Emma a Melissa Satta... tutte a spasso! #auroraramazzotti - infoitsalute : Ufficiale: Friuli Venezia Giulia resta in zona gialla, ma Rt sopra la media nazionale -