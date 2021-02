“Zona arancione? Puniranno solo i ristoratori” (Di sabato 13 febbraio 2021) di?Monica De Santis Vincenzo Penna, non è solo il presidente dell’Aisp l’associazione di commercianti salernitani nata durante il lockdown, ma è anche il titolare di due locali commerciali il Black Roses in via Vinciprova e il Spitfire in via Roma. E da titolare di due attività nel campo della ristorazione ha fatto uno sfogo a nome suo e di tutta la categoria che purtroppo da un anno sta pagando il prezzo più alto di questa pandemia. “Da quando siamo tornati Zona gialla, molti di noi hanno riaperto le proprie attività, ma purtroppo la situazione non è migliorata, al contrario oggi abbiamo più perdite. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di sabato 13 febbraio 2021) di?Monica De Santis Vincenzo Penna, non èil presidente dell’Aisp l’associazione di commercianti salernitani nata durante il lockdown, ma è anche il titolare di due locali commerciali il Black Roses in via Vinciprova e il Spitfire in via Roma. E da titolare di due attività nel campo della ristorazione ha fatto uno sfogo a nome suo e di tutta la categoria che purtroppo da un anno sta pagando il prezzo più alto di questa pandemia. “Da quando siamo tornatigialla, molti di noi hanno riaperto le proprie attività, ma purtroppo la situazione non è migliorata, al contrario oggi abbiamo più perdite. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia

TgLa7 : #COVID19, Ansa: Abruzzo, Liguria, Toscana e Trento in zona arancione ++ Confermate misure per Umbria e Bolzano. Sicilia in giallo - MediasetTgcom24 : Coronavirus: Abruzzo, Liguria, Toscana e Trento in zona arancione #coronavirus - GiovanniToti : Da domenica 14 febbraio la #Liguria passerà in zona arancione per le successive due settimane. #Covid19 - rosina_70 : RT @BabboleoNews: #Liguria in #zona #arancione da domenica. L'#Acquario di #Genova posticipa la sua riapertura fissata per lunedì 15, mentr… - wblake64 : Toti: 'Draghi proroghi di un giorno l’entrata in zona arancione così domani, giorno di San Valentino, i ristoranti… -