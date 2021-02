Zingaretti: abbiamo impedito al centrodestra e a Renzi di prendere il sopravvento (Di sabato 13 febbraio 2021) Il segretario del Pd soddisfatto dalla nascita del nuovo esecutivo: «Raccogliamo i risultati del nostro lavoro» Leggi su corriere (Di sabato 13 febbraio 2021) Il segretario del Pd soddisfatto dalla nascita del nuovo esecutivo: «Raccogliamo i risultati del nostro lavoro»

italianfirst2 : Zingaretti: abbiamo impedito al centrodestra e a Renzi di prendere il sopravvento ?? CHE CAZZATA ?@nzingaretti? - carlo_balestra : RT @mariobianchi18: Il PD passa da 7 ministri a 3. Zingaretti: 'Noi premiati per il ruolo serio che abbiamo svolto.' #GovernoDraghi - Italia_Notizie : Zingaretti: abbiamo impedito al centrodestra e a Renzi di prendere il sopravvento - Emanule94671372 : RT @mariobianchi18: Il PD passa da 7 ministri a 3. Zingaretti: 'Noi premiati per il ruolo serio che abbiamo svolto.' #GovernoDraghi - acino2020 : RT @mariobianchi18: Il PD passa da 7 ministri a 3. Zingaretti: 'Noi premiati per il ruolo serio che abbiamo svolto.' #GovernoDraghi -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti abbiamo Zingaretti sul governo Draghi: così impediamo al centrodestra e a Renzi di prendere il sopravvento

... Nicola Zingaretti tira finalmente un sospiro di sollievo. La crisi si è conclusa . "Era la sfida più difficile: una squadra inedita. Abbiamo conferito la totale fiducia al presidente del Consiglio. ...

Governo Draghi, Zingaretti: 'Raccogliamo i risultati del nostro serio lavoro'

Quella del governo Draghi è 'una squadra inedita: era la sfida più difficile'. Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, aggiungendo: 'Abbiamo conferito la totale fiducia al presidente del Consiglio e ora raccogliamo i risultati del ruolo serio che abbiamo svolto. In un passaggio difficilissimo il Partito ...

Zingaretti sul governo Draghi: abbiamo impedito a Renzi e al centrodestra di prendere il sopravvento Corriere della Sera Governo Draghi: reazioni e commenti al nuovo esecutivo

"Un'ottima notizia". Così Paolo Gentiloni, commissario europeo all'Economia, in un'intervista al New York Times parla di Mario Draghi alla guida dell'Italia. Per Gentiloni, l'arrivo dell'ex presidente ...

LA SFIDA PIU’ DIFFICILE

“Era la sfida più difficile: una squadra inedita. Abbiamo conferito la totale fiducia al presidente del Consiglio. E ora raccogliamo i risultati per un ruolo serio che abbiamo svolto”. Lo afferma Nico ...

... Nicolatira finalmente un sospiro di sollievo. La crisi si è conclusa . "Era la sfida più difficile: una squadra inedita.conferito la totale fiducia al presidente del Consiglio. ...Quella del governo Draghi è 'una squadra inedita: era la sfida più difficile'. Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola, aggiungendo: 'conferito la totale fiducia al presidente del Consiglio e ora raccogliamo i risultati del ruolo serio chesvolto. In un passaggio difficilissimo il Partito ..."Un'ottima notizia". Così Paolo Gentiloni, commissario europeo all'Economia, in un'intervista al New York Times parla di Mario Draghi alla guida dell'Italia. Per Gentiloni, l'arrivo dell'ex presidente ...“Era la sfida più difficile: una squadra inedita. Abbiamo conferito la totale fiducia al presidente del Consiglio. E ora raccogliamo i risultati per un ruolo serio che abbiamo svolto”. Lo afferma Nico ...