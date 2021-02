Zidane sul futuro come ct della Francia: “Vedremo quel che accadrà, ma sono qui e la mia mente è a Madrid” (Di sabato 13 febbraio 2021) Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Real Madrid-Valencia, Zinedine Zidane si è soffermato anche sulle voci sul suo futuro: “Io sulla panchina della Francia? No, sono qui. Vedremo quel che accadrà ma la mia mente è qui, a Madrid. La Liga? Ci sono ancora 48 punti da qui alla fine, combatteremo per ogni punto e poi Vedremo dove saremo”. Foto: sito Real Madrid L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 13 febbraio 2021) Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Real-Valencia, Zinedinesi è soffermato anche sulle voci sul suo: “Io sulla panchina? No,qui.chema la miaè qui, a. La Liga? Ciancora 48 punti da qui alla fine, combatteremo per ogni punto e poidove saremo”. Foto: sito RealL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

somethingleft : L'emergenza aguzza l'ingegno di Zinedine Zidane. In totale emergenza difensiva il Real passa alla difesa a 3 e scop… - sportli26181512 : Real Madrid-Getafe 2-0: Esordio vincente per il Real Madrid. La squadra di Zinedine Zidane ha sconfitto sul proprio… - albertotorpa : @AleJuventina92 @juventusfc Zoff....e poi Del Piero, Zidane, Buffon, Montero, Marchisio, Scirea, Peruzzi, Pogba, Té… - AndreazaccaAZ38 : @Gherry94 @Danvesfood Guardate i nomi per il 21/22 accostati al Napoli: Juric, De Zerbi e Italiano. Tutti bravi a g… - AvvBiancoNero : Oddio! la fine del Mondo è vicina “sul gol si vede la mano di Pirlo” cit. Lele (a spasso con Zidane) Adani -