Zidane ct della Francia | Le Graet non ha dubbi | “Se Deschamps si fermasse sarebbe il primo nome…”

Leggi su itasportpress

(Di sabato 13 febbraio 2021) Non ha problemi ad ammetterlo apertamente Noel Le, numero unoFedercalcio francese: Zinedineilnome per succedere al Didier. In una recente intervista a RTL che andrà in onda nella sua totalità questa sera, il presidenteFFF ha eletto a tutti gli effetti il mister del Real Madrid come prossimo ct, futuro da ctcaption id="attachment 1022309" align="alignnone" width="693" Noel Le(getty images)/caption"Abbiamo ottimi rapporti con", ha dichiarato Lesenza timore. "Non ho paura ad ammettere che se Didierdovesse decidere di fermarsi, beh, ...