Zan (Pd): 'Bene la conferma della Bonetti ora approviamo la legge contro l'omotransfobia' (Di sabato 13 febbraio 2021) Ora vedremo come voterà il parlamento. Perché la destra sobranista e sedicente liberate della legge Can non vuole nemmeno sentire parlare. E allora? "Con la ministra Bonetti, essendo stata confermata, ... Leggi su globalist (Di sabato 13 febbraio 2021) Ora vedremo come voterà il parlamento. Perché la destra sobranista e sedicente liberateCan non vuole nemmeno sentire parlare. E allora? "Con la ministra, essendo statata, ...

Giulia_Zan : Scusate ma Agente bestia tutto bene ? Hai capito male qualcosa mi sa #tzvip - Giulia_Zan : Io non ho votato perchè non me ne fregava un gacchio ma chi ha votato così tanto SDG e Zenga tutto bene ? #tzvip - GiorgioGerardi1 : RT @catlatorre: Bene fa chi, a Draghi, pone Ius Soli e Legge Zan: le riforme sociali e per il lavoro - sacrosante e di vitale importanza -… - marinella2809 : RT @catlatorre: Bene fa chi, a Draghi, pone Ius Soli e Legge Zan: le riforme sociali e per il lavoro - sacrosante e di vitale importanza -… - EnneLuisa : RT @catlatorre: Bene fa chi, a Draghi, pone Ius Soli e Legge Zan: le riforme sociali e per il lavoro - sacrosante e di vitale importanza -… -