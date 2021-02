Yemen: gli Huthi lanciano un’offensiva contro i sauditi (Di sabato 13 febbraio 2021) Roma, 13 feb – È di febbraio la notizia che Biden ha posto lo stop alla vendita di armi all’Arabia Saudita, almeno per quanto riguarda la devastante guerra civile nello Yemen. Gli Huthi hanno risposto con una sostanziale diffidenza – argomentando che giudicheranno le politiche americane unicamente in base all’evolvere della situazione sul territorio – ma sembra tuttavia che l’evento stia già favorendo la milizia. I militari della fazione filo–iraniana stanno infatti avanzando verso Marib, l’antichissima capitale del Regno di Saba. Lo stanno facendo lentamente ma inesorabilmente, confrontandosi con un’Arabia Saudita che ha ormai vede poche altre possibilità oltre alla ritirata. Lo Yemen si delinea infatti come uno scenario simile al Vietnam o all’Afghanistan, con miliziani male armati che assestano duri colpi ad un esercito ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 13 febbraio 2021) Roma, 13 feb – È di febbraio la notizia che Biden ha posto lo stop alla vendita di armi all’Arabia Saudita, almeno per quanto riguarda la devastante guerra civile nello. Glihanno risposto con una sostanziale diffidenza – argomentando che giudicheranno le politiche americane unicamente in base all’evolvere della situazione sul territorio – ma sembra tuttavia che l’evento stia già favorendo la milizia. I militari della fazione filo–iraniana stanno infatti avanzando verso Marib, l’antichissima capitale del Regno di Saba. Lo stanno facendo lentamente ma inesorabilmente, confrontandosi con un’Arabia Saudita che ha ormai vede poche altre possibilità oltre alla ritirata. Losi delinea infatti come uno scenario simile al Vietnam o all’Afghanistan, con miliziani male armati che assestano duri colpi ad un esercito ...

