XI Municipio | umidità e muffa nelle case Ater di viale Ventimiglia al Trullo | Santori-Catalano | ‘Situazione allucinante’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 13 febbraio 2021) “In questi giorni abbiamo eseguito un sopralluogo presso alcunedell’pressoalpoiché molti cittadini lamentavano il cattivo stato manutentivo degli edifici soprattutto per la presenza di infiltrazioni di acqua che stanno ormai da tempo generando macchie die diall’interno di moltissimi appartamenti”. Così in una nota FabrizioLega Roma e Danielegià Capogruppo LegaXI. “Una situazione allucinante dove addirittura in alcuni casi l’ha penetrato anche i mobili e gli armadi e dove alcuni cittadini sono costretti a non poter usare delle prese di corrente poiché corrose dall’acqua. Nonostante i numerosi solleciti ancora non ...