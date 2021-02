World Radio Day | Virzì Ugl | “La radio nel mondo all’insegna della connettività multimediale”

(Di sabato 13 febbraio 2021) Oggi si festeggia la decima edizione del “Day”, Giornata Mondialeistituita dall’Unesco, che celebra lacome strumento per migliorare la cooperazione internazionale tra tutte le stazioni dele per incoraggiare le principali reti perché promuovono la libertà di accesso all’informazione, la libertà di espressione ed il rispetto per le ... L'articolo UGL SICILIA.

casertaweb : Il 13 febbraio è il “World Radio Day” - radiostereo103 : Oggi 13 febbraio è il World Radio Day - - UglSicilia : #WorldRadioDay , Virzì (Ugl): “La radio nel mondo all’insegna della connettività multimediale” - UGL SICILIA… - StefanoLarini : World Radio Day! Si celebra oggi la decima edizione della Giornata della Radio #unesco #radio #vivalaradio - bibadeejay : C’è chi l’ascolta in macchina, chi sotto la doccia, altri persino mentre lavorano. Per alcuni fa da sottofondo dura… -

Ultime Notizie dalla rete : World Radio

...FlyNews Headlines a RadioFly in diretta in Fm 98.5 " 106.1 " DUB+ Arezzo, Firenze, Prato e Pistoia, in streaming www.radiofly.cloud e sulla pagina Facebook e il canale Youtube dellaQuest'anno, per la decima edizione delDay, lasarà celebrata con un grande evento online organizzato da radiospeaker.it. IlDay, organizzato dalla più grande ...Oggi 13 febbraio è il "World Radio Day". Anche Rlb, storica emittente di Cosenza e Provincia, aderisce e celebra la Giornata Mondiale della Radio ...Stiamo parlando della radio, il mezzo di comunicazione che, nel giorno della sua Festa, abbiamo voluto celebrare dando la parola alla community di FM-world. E le risposte sono arrivate, alcune via mai ...